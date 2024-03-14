«Омск-информ» вместе с экспертами архитектурно-градостроительного совета изучил четыре концепции новой воздушной гавани.

«Омск-информ» вместе с экспертами архитектурно-градостроительного совета изучил четыре концепции новой воздушной гавани.

На состоявшемся 13 марта открытом заседании областного архитектурно-градостроительного совета первыми лицами региона совместно с профессиональными сообществами архитекторов и строителей были выбраны четыре дизайн-проекта аэропорта Омск-Федоровка.

– Четыре проекта подтвердили соответствие техническим критериям на функциональность, реализуемость и прошли финал. До 29 марта по ним у нас будет открытое голосование. Приглашаю всех омичей принять в нем участие и вместе выбрать дизайн-проект новых воздушных ворот города, – призвал жителей региона губернатор Виталий Хоценко.

Голосование за проект нового аэропорта проводится в телеграм-канале главы региона. Обозреватель РИА «Омск-информ» внимательно ознакомился с проектами, вышедшими в финал. Разобраться с их плюсами и минусами помогли эксперты.

Семь телетрапов

Строить воздушную гавань, рассчитанную на 3,5 млн пассажиров в год, будет крупный холдинг «Аэропорты регионов». Инвестиции в амбициозный проект составят 42,5 млрд рублей.

Как сообщил на градсовете директор мастер-планирования холдинга Алексей Богатырев, в новом аэропорту предполагается оборудовать 7 телетрапов. Взлетно-посадочная полоса будет иметь длину 3,2 км, на территории оборудуют 25 мест для стоянки самолетов, привокзальная площадь составит 2,5 га. По генплану большая часть площадей нового аэропорта будет предназначена для пассажиров. Между багажным и пассажирским отделениями запланирован тоннель.

– В перспективе необходим аэроэкспресс. Мы закладываем возможность строительства железной дороги, ведущей к воздушной гавани. Также возле аэропорта планируется возможность строительства гостиницы, – поделился планами Богатырев.

Представленные на рассмотрение представителей архитектурно-градостроительного совета решения учитывают все технические параметры, заданные инвестором. Подробно разберем каждый из них.

«Танец ветра»: степной оазис и пшеничное поле

Концепция компании IND (ООО «АйЭнДи») получила поэтическое название «Танец ветра». Гендиректор проектировщика Амир Идиатулин заявил, что авторов вдохновили ветра и уникальное положение Омской области посреди степи.

Главной задачей проекта архитекторы видят создание аэропорта, который будет вдохновлять пассажиров и делать пребывание в Омске запоминающимся и приятным. Потому задумано здание, архитектурно воспроизводящее порывы ветра, гуляющего по степи.

– Форма нового здания возникла благодаря пересечению разнообразных потоков ветра, пронизывающих степь. Этот архитектурный образ стал символом переплетения различных культур и людей, объединенных в одном месте, – отметил Амир Идиатулин.

Здание воздушной гавани разделено на три зоны: прилета, вылета и холла, через который просматривается взлетное поле. Парковку перед аэропортом разработчики хотят закрыть ландшафтной зоной со злаковыми растениями. Гостиницу предлагается соединить с аэропортом крытым переходом. На крыше здания хотят установить солнечные панели, которые бы пропускали свет.

Внутренний интерьер призван максимально минимизировать предполетный стресс и погрузить пассажиров в некий релакс.

– Материалы, которые мы используем, отлично сочетаются с окружающей природой. Алюминий будет создавать разное освещение. У нас нет галерей к телетрапам. Внутри мы задумали колонны для создания атриумного пространства. Будет много воздуха, свободного места, и ощущение чистоты, чтобы минимизировать ощущение стресса от предполетного просмотра, – пояснил Амир Идиатулин.

Представители архитектурно-градостроительного совета оценили нетривиальность и «воздушность» проекта. Однако у губернатора Виталия Хоценко возникли опасения, что идея окажется слишком затратной в воплощении.

– Баланс можно найти. Потому что строить красиво не означает, что это автоматически станет очень дорого, – заверил представитель УК «Аэропорты регионов» Алексей Богатырев.

Главного архитектора Омска Романа Воробьева смутила «волнистая» крыша воздушной гавани, которая теоретически может накапливать снег и другие осадки.

– При проектировании кровли вы учитывали суровые сибирские условия? У нас шесть месяцев в году снег, – уточнил Воробьев.

Как утверждает представитель архитектурной компании, конструкция крыши предусматривает естественное сдувание снега.

Эксперты также посчитали недостатком избыток свободного пространства в будущем здании воздушной гавани. Сенатор Иван Евстифеев предложил использовать его под торговлю и зоны общепита.

Кроме того, участников заседания смутило присутствие в плане злаковой ландшафтной зоны, привлекающей птиц, что является источником дополнительной опасности. К тому же аналогия с пшеничным полем навеяла ассоциации с аварийной посадкой рейса Омск – Сочи под Новосибирском 12 сентября прошлого года. В целом данный замысел нашел одобрение.

Воздушные ворота и «Авангард» на потолке

Архитектурное бюро «Хвоя» из Санкт-Петербурга представило концепцию аэропорта как некоего портала между небой и землей. Как отметил генеральный директор организации Георгий Снежкин, авторов вдохновили Тарские и Тобольские ворота, ставшие символами Омска. Потому они предложили сделать воздушные ворота в виде гигантских арок – пассажирский терминал, который объединится с грузовым и железнодорожным терминалами.

– Получается, что город видит самолеты через эти ворота как через окно в комнате. Преимущества такой системы заключаются в том, что пассажиры могут наблюдать конечную точку своего маршрута. И это дарит им ощущение оптимизма, – считает Георгий Снежкин. – Мы добавили к ныне существующим четырем воротам Омской крепости пятые, и так получилась эта концепция. Которая, как нам кажется, отлично рифмуется с архитектурным кодом города.

Архитектурно воздушная гавань напоминает здания в стиле советского модернизма, который, как убеждены авторы проекта, очень ценят омичи.

Еще одна «фишка» концепции – автомобильная эстакада, поднятая на уровень второго этажа. Тем самым она зонирует площадь перед вокзалом на парковку и главный вход. Главная задумка внутреннего интерьера – разделить технические и пассажирские помещения. Арочные входы позволяют хорошо просматривать зоны вылета и предполетного контроля с любой точки. На потолке предлагается делать тематическое световое оформление, например, в виде звездного неба. Или с изображением команды «Авангард».

Эксперты архитектурно-градостроительного совета оценили большое количество света в здании воздушной гавани. Но глава ИТП «Град» Илья Бальцер засомневался, что получится сделать объект просматриваемым со всех сторон и отапливать такую непростую форму в холодное время года.

На что глава архитектурной компании дал понять, что вопрос отопления удастся решить. А все технические «навороты» разместят на первом этаже, что визуально разгрузит внутренний интерьер.

Спикер областного Заксобрания Александр Артемов подчеркнул, что помимо архитектурной привлекательности будущий аэропорт должен быть коммерчески выгодным сооружением.

– Нужно чем-то завлекать пассажиров. В Гонконге, например, сделаны детские парки. И у нас что-то подобное должно быть, – предложил Артемов. – Иначе мы никогда в жизни не окупим терминал. Люди должны стремиться попасть в аэропорт.

С этой точкой зрения согласился губернатор Виталий Хоценко, призвав авторов проектов дополнительно подумать, чем завлечь пассажиров. В связи с этим у экспертов появилась идея создать рядом с аэропортом сеть оптовых рынков.

Аэропорт в виде крыла самолета

Проект, который набрал больше всего голосов от участников заседания, выполнило архитектурное бюро «Студия 44». Ее руководитель, народный архитектор России Никита Явейн рассказал, что компания проектировала вокзалы, в том числе Олимпийский вокзал в Сочи. И впервые разработала концепцию аэропорта. Воздушную гавань предлагается сделать в виде крыла самолета.

– Мы объединили под одной крышей пассажирский и грузовой терминал, а также технические помещения. Будущие вокзал и гостиница также будут представлять собой единый комплекс и работать друг на друга, – пояснил Никита Явейн.

Архитекторы предложили выделить большую зону для парковки. Планируется, что архитектура начнет жить вместе с природой, окрашивающей крышу в виде перьев в разные оттенки.

Как отметил главный архитектор проекта Евгений Новосадюк, в отделке здания предполагается использовать дерево, стекло и алюминий. Внутри здания в протяженном вестибюле на первом этаже планируется разместить зоны торговли, а на втором – предполетную локацию.

У участников заседания вновь возникли вопросы к обслуживанию сложной в архитектурном плане кровли.

– Крыша обдувается со всех сторон. Наверно, в какой-то момент снеговой покров будет скапливаться. Останется белая кровля. Как только все начнет таять, у нас есть прогреваемые лотки, и все потихоньку уйдет. А вообще снег на кровле выглядит романтично, – рассуждал глава «Студии 44».

Эксперты посчитали потолок несколько депрессивным. На что авторы пообещали подкорректировать проект.

Основатель НПО «Мостовик» Олег Шишов, работавший со «Студией 44» на олимпийских стройках в Сочи, назвал концепцию наиболее перспективной.

– Это единственный проект, который можно развивать на многие десятилетия вперед. Конечно, тут есть недостаток – небольшая входная зона. Но, возможно, это и экономически выгодное решение. С точки зрения снега как раз выбрано оптимальное аэродинамическое решение. И, наконец, основное достоинство – разделенные пассажиропотоки, – высказался Шишов.

Вход в виде гигантской жемчужины

Компания «ЮНК Интерьер» презентовала концепцию аэропорта под названием «Жемчужина Сибири», отсылающую к творчеству художника Михаила Врубеля. По словам главного архитектора проекта Дмитрия Иконникова, в качестве основного элемента была выбрана жемчужина, основное украшение народов Сибири до начала XX века. Фасад здания предложено выполнить в виде алюминиевой арки с жемчужиной в центре. Наслоение специальных пластин призвано создать эффект перламутра.

По замыслу авторов, сияние перламутровой раковины отображает богатство сибирской природы. В архитектуре здания планируется использовать образы Иртыша и Оми. Крышу предлагается выполнить в виде крыла самолета с инженерными решетками и выпуклыми зонами-«холмами».

Как уточнила руководитель отдела проектов компании Елена Логоватская, здание воздушной гавани предлагается разделить на зоны: парадную, входную, инженерную зону и зал ожидания.

– Все функциональные зоны выполнены в минималистических, технологических и функциональных решениях. Но они тем самым оттеняют красоту входной группы, – сказала Логоватская.

Участники архитектурно-градостроительного совета восхитились идеей, но, как и в случае с концепцией «Танец ветра», призвали обратить внимание на стоимость.

В ходе обсуждений глава региона Виталий Хоценко раскритиковал всех авторов проектов за отсутствие подземного паркинга.

– Если мы уже ждем этот аэропорт десятки лет, то пусть он будет не суперпомпезным, а комфортным, – подчеркнул Хоценко.

В свою очередь, сенатор Иван Евстифеев посчитал, что идеям не хватает развлекающей составляющей.

– Надо знать специфику региона. Кинотеатры и фудкорты нужны, чтобы провести время, если самолет задерживается. Ни у кого я не увидел видеоэкрана. Здесь едешь 30 километров по трассе и должен увидеть Лас-Вегас, чтобы получилось вау. Все эти «фишки» нужно учитывать, – высказался Евстифеев, предложив всем архитектурным компаниям подумать над этим.

Учитывать все нюансы, высказанные экспертами и первыми лицами региона, предстоит победителю народного голосования. Оно завершится 29 марта.