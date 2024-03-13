Из семи проектов члены архитектурно-градостроительного совета выбрали четыре. Победителя определит народное голосование.
После представления семи дизайн-проектов аэропорта Омск-Федоровка были определены 4 финалиста. Члены архитектурно-градостроительного совета, которые более 4 часов заслушивали доклады, не стали откладывать свое решение.
Первое место заняла концепция «Студии 44». Напомним, что авторы предлагали возвести аэропорт в виде крыла самолета.
Далее по количеству баллов расположился проект архитектурного бюро «Хвоя». Авторы хотят соединить мир неба и мир Земли.
На третьем месте расположился проект «Музыка ветра», или «Танец ветра» от компании IND, которая хочет установить на крыше аэропорта солнечные батареи.
Четвертым финалистом стала концепция от UNK под названием «Жемчужина Сибири». Здесь авторы вдохновились творчеством Михаила Врубеля и решили рассказать о том, что Омск – это сокровище Сибири.
Сегодня в телеграм-канале губернатора будет запущено народное голосование, которое определит победителя. Голосование продлится до 29 марта.