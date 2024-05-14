По данным департамента транспорта, из-за зайцев городской бюджет теряет 160 млн рублей в год. Предупреждения на них не действуют.

По данным департамента транспорта, из-за зайцев городской бюджет теряет 160 млн рублей в год. Предупреждения на них не действуют.

На пленарном заседании Омского горсовета, которое состоится в среду, 15 мая, депутаты планируют обратиться в Законодательное Собрание с предложением внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Парламентарии хотят ужесточить ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте.

На сегодняшний день штраф составляет от 300 до 700 рублей, но впервые попавшихся зайцев сначала предупреждают. Неделю назад на заседании профильного комитета по развитию транспортной инфраструктуры депутаты предложили исключить наказание в виде предупреждения, а размер штрафа установить на уровне 3000 рублей, за повторное нарушение штрафовать уже на 4 тысячи.

– Безбилетный проезд, как правило, совершается умышленно, а наказание в виде предупреждения не является эффективным для пресечения такого нарушения в дальнейшем. Размер административного штрафа за безбилетный проезд не является эффективным при сопоставлении с расходами бюджета на эту деятельность, – говорится в сообщении Омского горсовета.

За первый квартал 2024 года контролеры поймали в автобусах и электрическом транспорте 100 зайцев, и все они получили лишь предупреждения. Бюджет города же потерял из-за безбилетников 44 млн рублей, посчитали в департаменте транспорта. В год зайцы обходятся казне в 180 миллионов. Власти намерены с этим жестко бороться.