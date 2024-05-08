Для безбилетников хотят исключить предупреждение и повысить штраф до 5 тыс. рублей. Идею обсудили омские депутаты.

Для безбилетников хотят исключить предупреждение и повысить штраф до 5 тыс. рублей. Идею обсудили омские депутаты.

В Омске могут поднять штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Такую идею предложили сегодня, 8 мая, депутаты Омского горсовета на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Как рассказал директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец, в прошлом году из-за зайцев бюджет города ориентировочно потерял 180 млн рублей, а в первом квартале этого года 44 млн рублей.

Сейчас штраф для безбилетников составляет от 300 до 700 рублей. Однако сначала недобросовестным пассажирам выносят предупреждение.

– Штраф почти не применяется, так как сначала выносят предупреждение. Это положено по закону. Деньги, которые мы тратим на привлечение к административной ответственности, зависят от процесса. Если человек привлекся к наказанию, мы должны отправить ему несколько почтовых писем. Это приглашение на составление протокола, сам протокол, определение на рассмотрение дела и само постановление. То есть мы делаем 4 почтовых отправления заказной корреспонденции. Стоимость такого документа по тарифу «Почты России» составляет 119 рублей. Таким образом, за 2023 и 2024 годы мы просто так потратили 63 тыс. рублей. При этом мы не выписали ни одного штрафа, – рассказал работающий в мэрии последний день директор департамента контроля Омска Алексей Задорожный.

По словам чиновника, для того, чтобы городской бюджет начал что-то получать, нужно из санкции исключить предупреждение. Депутаты с таким мнением Задорожного согласились.

– Согласен. Работу продолжать нужно, но без каких-либо изменений это все вхолостую. Это как микроскопом забивать гвозди, – высказался депутат Дмитрий Лицкевич.

Так как проезд в общественном транспорте города не поднимался 5 лет, нужно прекращать формат бесплатного провоза пассажиров, заявил председатель комитета Юрий Арчибасов. Кроме того, зайцам необходимо повысить штраф.

– Мы видим и понимаем, что транспорт дорожает, он обновляется. Водителей не хватает, так как маленькая зарплата. А как повышать заработную плату, если у нас 5 лет не поднимается проезд. А есть еще и люди, которые недобропорядочные. Я предлагаю обратиться в областное Заксобрание с вопросом о повышении штрафа за безбилетный проезд. Я это вижу от 3 до 5 тыс. рублей, и, конечно же, исключить предупреждение, – добавил Арчибасов.

Сумма предложенного размера штрафа показалась для депутатов сильно повышенной. Было отмечено, что в Москве безбилетники платят 2 тыс. рублей. В результате члены комитета остановились на сумме от 3 до 4 тыс. рублей.