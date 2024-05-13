Спилы с пней у озера, где были вырублены аварийные деревья, отправили на экспертизу в УМВД России по Омской области.

Спилы с пней у озера, где были вырублены аварийные деревья, отправили на экспертизу в УМВД России по Омской области.

Стали известны новые детали уголовного дела, возбужденного по факту вырубки деревьев в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ. Его расследованием занимаются следователи СКР из Новосибирска.

Как пояснили в мэрии Омска, правоохранители намерены дать оценку законности вырубки деревьев в парке за последние 5 лет. Спилы с пней у озера, где вырубались аварийные деревья, направили на экспертизу.

– По факту сноса аварийных деревьев на территории озера взяты спилы с пней, проводится экспертиза МВД России по Омской области, – цитирует заявление мэрии портал «Город55».

Ранее директор МП «Парк имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков сообщал РИА «Омск-информ», что спилы пней проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. Администрация парка заявляла, что деревья были вырублены из-за жалоб спортсменов, которые опасались падения веток.

Сегодня стало известно, что госэкспертиза одобрила строительство еще одного торгового центра рядом с парком имени 30-летия ВКЛСМ.