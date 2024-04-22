Разрешение на снос аварийных посадок «зеленая» комиссия дала еще 13 декабря прошлого года. На освободившейся локации запланировано благоустройство.

Разрешение на снос аварийных посадок «зеленая» комиссия дала еще 13 декабря прошлого года. На освободившейся локации запланировано благоустройство.

В администрации омских парков назвали причины вырубки деревьев возле озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Свежие останки зеленых насаждений горожане заметили в минувшие выходные.

Как сообщил РИА «Омск-информ» директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛСКМ» Руслан Щербаков, на территории возле озера аварийными признаны более 800 деревьев, в основном это ивы и тополя. Но снесут только часть из них.

– Поступало очень много жалоб от спортсменов, бегунов и лыжников на падение сухих веток. Высота большая, если ветка упадет, мало не покажется. Поэтому осенью мы провели обследование, по итогам которого 800 деревьев у озера, это ивы и тополя, никакие не березы, признаны аварийными. Еще были одна засохшая лиственница и 2-3 елки. Часть веток сразу спилили, – сказал Щербаков в комментарии РИА «Омск-информ». – А 13 декабря прошлого года городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений дала разрешение на удаление порядка 170 деревьев. Они все прогнили и треснули. Мы пометили все посадки краской, сфотографировали и будем их постепенно убирать.

На освободившейся локации проведут благоустройство: сделают скамейки, зоны для пляжного отдыха и спорта.

– Мы планируем сделать несколько зон, одна из которых – скамейки для отдыха наших пожилых гостей. Я противник того, чтобы ставить скамейки в береговой зоне, потому что озеро должно быть открыто. Поэтому сооружения появятся на месте убранных деревьев. Также оборудуем бесплатные площадки для волейбола и стритбола. Отдельно разобьем зону загара на солнечной поляне.

На замену аварийным деревьям сейчас выращиваются дубы и голубые ели. Ранее стало известно о строительстве ТЦ у входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ и предшествующей этому вырубке 267 зеленых насаждений. РИА «Омск-информ» следит за развитием этой ситуации.