Разрешение на снос аварийных посадок «зеленая» комиссия дала еще 13 декабря прошлого года. На освободившейся локации запланировано благоустройство.
В администрации омских парков назвали причины вырубки деревьев возле озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Свежие останки зеленых насаждений горожане заметили в минувшие выходные.
Как сообщил РИА «Омск-информ» директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛСКМ» Руслан Щербаков, на территории возле озера аварийными признаны более 800 деревьев, в основном это ивы и тополя. Но снесут только часть из них.
– Поступало очень много жалоб от спортсменов, бегунов и лыжников на падение сухих веток. Высота большая, если ветка упадет, мало не покажется. Поэтому осенью мы провели обследование, по итогам которого 800 деревьев у озера, это ивы и тополя, никакие не березы, признаны аварийными. Еще были одна засохшая лиственница и 2-3 елки. Часть веток сразу спилили, – сказал Щербаков в комментарии РИА «Омск-информ». – А 13 декабря прошлого года городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений дала разрешение на удаление порядка 170 деревьев. Они все прогнили и треснули. Мы пометили все посадки краской, сфотографировали и будем их постепенно убирать.
На освободившейся локации проведут благоустройство: сделают скамейки, зоны для пляжного отдыха и спорта.
– Мы планируем сделать несколько зон, одна из которых – скамейки для отдыха наших пожилых гостей. Я противник того, чтобы ставить скамейки в береговой зоне, потому что озеро должно быть открыто. Поэтому сооружения появятся на месте убранных деревьев. Также оборудуем бесплатные площадки для волейбола и стритбола. Отдельно разобьем зону загара на солнечной поляне.
На замену аварийным деревьям сейчас выращиваются дубы и голубые ели. Ранее стало известно о строительстве ТЦ у входа в парк имени 30-летия ВЛКСМ и предшествующей этому вырубке 267 зеленых насаждений. РИА «Омск-информ» следит за развитием этой ситуации.