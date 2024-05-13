Омск-Информ
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·Общество

Положительное заключение проект получил еще на прошлой неделе.
Проект нового торгового центра рядом с парком имени 30-летия ВЛКСМ прошел госэкспертизу. По данным сайта ГИС ЕГРЗ, положительное заключение выдано 7 мая.
Напомним, о планах на строительство стало известно в марте. Возводить ТЦ будет ООО «Кедр», а проект подготовило омское ООО «Артэс». Для строительства планируется вырубить около 260 деревьев. Жители активно выступают против этого.
Отметим, что «Кедр» уже построил ТЦ «Парк» на пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого. Тогда под снос пошло около 200 деревьев.
·Общество

Положительное заключение проект получил еще на прошлой неделе.
Проект нового торгового центра рядом с парком имени 30-летия ВЛКСМ прошел госэкспертизу. По данным сайта ГИС ЕГРЗ, положительное заключение выдано 7 мая.
Напомним, о планах на строительство стало известно в марте. Возводить ТЦ будет ООО «Кедр», а проект подготовило омское ООО «Артэс». Для строительства планируется вырубить около 260 деревьев. Жители активно выступают против этого.
Отметим, что «Кедр» уже построил ТЦ «Парк» на пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого. Тогда под снос пошло около 200 деревьев.