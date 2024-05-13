Жертвами стали в том числе трое несовершеннолетних: 17, 11 и 8 лет.

Жертвами стали в том числе трое несовершеннолетних: 17, 11 и 8 лет.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде, где после удара ВСУ обрушилась часть дома. Погибли 15 человек. Опознание тел продолжается.

По данным SHOT, погибли 17-летняя студентка белгородского медколледжа Екатерина и еще два ребенка. По предварительным данным, это 8-летняя Аврора и 11-летний Кирилл, который страдал аутизмом.

Аврора вместе с мамой приехала погостить к бабушке после отдыха в Геленджике. Женщина тоже погибла. Семья 11-летнего Кирилла до сих пор в списке пропавших без вести. Родители мальчика не выходят на связь.

Напомним, в воскресенье военные силы Украины обстреляли Белгород. Часть снаряда, сбитого системой ПВО, попала в жилой дом на улице Щорса, обрушился целый подъезд. При повторном обрушении также пострадали трое спасателей.

Отметим, что 17 человек удалось спасти. Пострадавшие двухмесячный малыш и 16-летний подросток остаются в реанимации в тяжелом состоянии. У обоих баротравма и черепно-мозговая травма, а у младенца также сильные ожоги лица и шеи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.