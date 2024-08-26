Омск-Информ
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·Политика

Александр Лоренц занял пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора.

Омича Александра Лоренца назначили на пост врио заместителя губернатора Белгородской области – руководителя администрации губернатора региона. Две недели назад он ушел с поста главного прокурора Ярославской области, где работал около двух лет.

С 2012 по 2019 годы Лоренц занимал пост первого заместителя прокурора Омской области, после чего получил назначение прокурором Ставропольского края. Летом 2022 года он ушел в отставку, а в декабре того же года получил кресло прокурора Ярославской области. По имеющимся данным, карьеру в прокуратуре Лоренц закончил на высокой ноте. 

·Политика

Александр Лоренц занял пост временно исполняющего обязанности заместителя губернатора.

Омича Александра Лоренца назначили на пост врио заместителя губернатора Белгородской области – руководителя администрации губернатора региона. Две недели назад он ушел с поста главного прокурора Ярославской области, где работал около двух лет.

С 2012 по 2019 годы Лоренц занимал пост первого заместителя прокурора Омской области, после чего получил назначение прокурором Ставропольского края. Летом 2022 года он ушел в отставку, а в декабре того же года получил кресло прокурора Ярославской области. По имеющимся данным, карьеру в прокуратуре Лоренц закончил на высокой ноте. 