Ребята покатались на аттракционах, погуляли по парку и насладились видом на Омск.

Ребята покатались на аттракционах, погуляли по парку и насладились видом на Омск.

Сегодня, 18 мая, дети из Белгорода посетили омский парк «Вокруг света».

Ребята находятся в городе с конца апреля. Вместе с педагогами они приехали в Омск, чтобы окончить учебный год и отдохнуть в центре детского и семейного отдыха «Буревестник» в Чернолучье. Кроме того, для ребят организовали развлекательные программы.

- Для ребят составлена индивидуальная программа, все они разделены согласно возрасту, и каждый сможет отлично отдохнуть, - рассказала директор парка Дарья Толмачева.

Ребята посетили такие аттракционы, как «Вихрь», «Бумеранг», «Тайфун», «Ураган» и насладились видом на Омск с самого высокого колеса обозрения за Уралом.