Омск-Информ
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·Общество

Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Для ребят уже готовят познавательную программу.

В ближайшее время в Омскую область приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, для ребят приготовят познавательную программу.

– Мы договорились с губернатором Вячеславом Гладковым, что в ближайшее время к нам в регион приедут 100 детей из самых обстреливаемых районов Белгородской области. Нужно организовать встречу детей, составить план их пребывания в нашем регионе, чтобы ребятам запомнилась поездка в наш гостеприимный край, – отметил Хоценко.

Помимо Омской области дети из Белгорода поедут и в другие регионы страны.

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·Общество

Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Для ребят уже готовят познавательную программу.

В ближайшее время в Омскую область приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, для ребят приготовят познавательную программу.

– Мы договорились с губернатором Вячеславом Гладковым, что в ближайшее время к нам в регион приедут 100 детей из самых обстреливаемых районов Белгородской области. Нужно организовать встречу детей, составить план их пребывания в нашем регионе, чтобы ребятам запомнилась поездка в наш гостеприимный край, – отметил Хоценко.

Помимо Омской области дети из Белгорода поедут и в другие регионы страны.

2708