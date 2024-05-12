Омск-Информ
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·Происшествия

В здание попал снаряд. После чего обрушился весь подъезд.

Сегодня, 12 мая, после попадания снаряда ВСУ в десятиэтажку в Белгороде рухнул весь подъезд. Есть опасность обрушения всего здания. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По разным данным, под завалами могут находиться до 30 человек.

Как сообщает телеграм-канал «112»,  извлечены 11 пострадавших, среди которых 16-летний подросток и грудной ребенок.

По последним данным, на спасателей, разбиравших завалы, обрушилась крыша многоэтажки.

·Происшествия

В здание попал снаряд. После чего обрушился весь подъезд.

Сегодня, 12 мая, после попадания снаряда ВСУ в десятиэтажку в Белгороде рухнул весь подъезд. Есть опасность обрушения всего здания. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По разным данным, под завалами могут находиться до 30 человек.

Как сообщает телеграм-канал «112»,  извлечены 11 пострадавших, среди которых 16-летний подросток и грудной ребенок.

По последним данным, на спасателей, разбиравших завалы, обрушилась крыша многоэтажки.