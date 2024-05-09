Омск-Информ
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·Общество

Вместо Александра Власова руководить ею будет Максим Полькин.
Александр Власов покинул должность руководителя омской исправительной колонии № 6. Со вчерашнего дня временно исполняющим обязанности начальника ИК-6 стал Максим Полькин.
Напомним, Власов руководил колонией с сентября прошлого года. Полькин же с сентября 2021 года был начальником лечебно-профилактического учреждения «Областная больница № 11 УФСИН по Омской области».
Ранее сменился первый заместитель руководителя УФСИН по Омской области. Им стал бывший руководитель колонии особого режима № 7 Александр Сысенко.
·Общество

Вместо Александра Власова руководить ею будет Максим Полькин.
Александр Власов покинул должность руководителя омской исправительной колонии № 6. Со вчерашнего дня временно исполняющим обязанности начальника ИК-6 стал Максим Полькин.
Напомним, Власов руководил колонией с сентября прошлого года. Полькин же с сентября 2021 года был начальником лечебно-профилактического учреждения «Областная больница № 11 УФСИН по Омской области».
Ранее сменился первый заместитель руководителя УФСИН по Омской области. Им стал бывший руководитель колонии особого режима № 7 Александр Сысенко.