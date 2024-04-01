Омск-Информ
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·Политика

Приход на пост начальника управления Сергея Балдина запустил процесс кадровых изменений в системе. Назван его будущий первый заместитель.

Первым заместителем руководителя УФСИН по Омской области в ближайшее время станет начальник колонии особого режима № 7 Александр Сысенко, сообщает портал «СуперОмск». Судя по всему, это произойдет, когда официально будет утвержден в должности нынешний и.о. главы ведомства Сергей Балдин. Он был переведен в Омск в середине марта. До этого Балдин возглавлял УФСИН по Самарской области.

Что касается Сысенко, руководил колонией № 12, колонией № 8, лечебно-исправительным учреждением № 10, работал в отделе собственной безопасности регионального УФСИН.

·Политика

Приход на пост начальника управления Сергея Балдина запустил процесс кадровых изменений в системе. Назван его будущий первый заместитель.

Первым заместителем руководителя УФСИН по Омской области в ближайшее время станет начальник колонии особого режима № 7 Александр Сысенко, сообщает портал «СуперОмск». Судя по всему, это произойдет, когда официально будет утвержден в должности нынешний и.о. главы ведомства Сергей Балдин. Он был переведен в Омск в середине марта. До этого Балдин возглавлял УФСИН по Самарской области.

Что касается Сысенко, руководил колонией № 12, колонией № 8, лечебно-исправительным учреждением № 10, работал в отделе собственной безопасности регионального УФСИН.