Уроженец Оренбургской области Сергей Балдин занял должность в статусе временно исполняющего обязанности начальника УФСИН по Омской области.

Уроженец Оренбургской области Сергей Балдин занял должность в статусе временно исполняющего обязанности начальника УФСИН по Омской области.

На должность временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Омской области назначен 42-летний Сергей Балдин. Об этом РИА «Омск-информ» сообщили в пресс-службе ведомства. До сегодняшнего назначения он возглавлял УФСИН по Ульяновской области.

Прежним руководителем регионального УФСИН был Константин Книс. В декабре прошлого года он покинул этот пост. 20 февраля стало известно о его назначении заместителем мэра Омска Сергея Шелеста по блоку общественной безопасности и контроля.

Сергей Балдин родился 6 октября 1981 года в Оренбургской области. В системе исполнения наказаний работает с 2004 года. В 2011 году назначен начальником исправительной колонии № 6 для пожизненно заключенных преступников в Соль-Илецке Оренбургской области. Это исправительное учреждение известно как «Черный дельфин».

В 2018 году стал первым заместителем начальника УФСИН по Оренбургской области, в 2021-м – начальником УФСИН по Ульяновской области.

Награжден пятью ведомственными наградами.