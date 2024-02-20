Омск-Информ
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·Политика

В городской администрации он будет отвечать за блок общественной безопасности и контроля.
Мэр Омска Сергей Шелест назначил себе нового заместителя по блоку общественной безопасности и контроля. Им стал Константин Книс.
– Новый руководитель уже приступил к работе. Уверен, богатый профессиональный опыт поможет Константину Александровичу в выполнении поставленных задач, – отметил мэр.
Ранее Книс являлся советником губернатора, а до этого работал начальником УФСИН России по Омской области. За блок общественной безопасности и контроля ранее отвечал Эдуард Ягодка, который в конце января ушел в отставку.
·Политика

В городской администрации он будет отвечать за блок общественной безопасности и контроля.
Мэр Омска Сергей Шелест назначил себе нового заместителя по блоку общественной безопасности и контроля. Им стал Константин Книс.
– Новый руководитель уже приступил к работе. Уверен, богатый профессиональный опыт поможет Константину Александровичу в выполнении поставленных задач, – отметил мэр.
Ранее Книс являлся советником губернатора, а до этого работал начальником УФСИН России по Омской области. За блок общественной безопасности и контроля ранее отвечал Эдуард Ягодка, который в конце января ушел в отставку.