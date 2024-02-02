По одним данным, Константин Книс войдет в состав облправительства. Другие источники говорят, что он сменит Эдуарда Ягодку в мэрии.

По одним данным, Константин Книс войдет в состав облправительства. Другие источники говорят, что он сменит Эдуарда Ягодку в мэрии.

Бывший начальник УФСИН России по Омской области Константин Книс, который является советником губернатора Виталия Хоценко, может получить еще более высокий пост. По данным РИА «Омск-информ», бывший силовик станет одним из вице-премьеров облправительства в случае изменения его структуры и увеличения количества замов Хоценко.

Сегодня же «Город55» сообщил о том, что Книс станет одним из заместителей мэра Сергея Шелеста, директором департамента общественной безопасности, и сменит в этом статусе ушедшего в отставку Эдуарда Ягодку.

Отметим, что Константин Книс в 2019 году возглавил УФСИН России по Омской области, но в конце прошлого года ее покинул.