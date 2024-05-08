Директор парка имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков заявил, что на месте спиленных зеленых насаждений киосков не планируется.

Директор парка имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков заявил, что на месте спиленных зеленых насаждений киосков не планируется.

В редакцию «Омск-информа» обратились обеспокоенные жители города. Они рассказали, что возле озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ «под шумок» вырубки аварийных деревьев спилили и здоровые посадки.

– На этой территории действительно росли старые и больные зеленые насаждения, которые сильно мешали спортсменам. Но, похоже, заодно снесли и совершенно здоровые посадки. И даже поставили основания под киоски, – пояснили горожане.

Обозреватель «Омск-информа», побывав на месте, не заметил в указанной локации торговых точек. Киоски с едой можно наблюдать только на подходе к озеру. Зато после вырубки деревьев неэстетично оголилась часть лесной опушки. Образовались два ряда пней с красивыми и явно здоровыми срезами.

Директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков придерживается иного мнения. По его словам, возле озера по решению «зеленой» комиссии от 15 декабря прошлого года удалено всего 80 из 164 зеленых насаждений. Они признаны аварийными.

– Ивы все ветхие, в грибках, даже если там растут ветки, это не значит, что они в порядке. Дендрологи сошлись во мнении, что нет смысла оставлять эти деревья, – сказал Щербаков. – Эту локацию ждет благоустройство. Никакой торговли здесь не планируется.

Но пока трогать пни нельзя, поскольку они проходят вещественными доказательствами по уголовному делу, заведенному Следкомом РФ. Ранее «Омск-информ» сообщал о планах администрации парка на обустройство территории возле озера. На месте пней обещали высадить канадские клены и вязы.

Есть некое несоответствие в сведениях директора муниципального предприятия об аварийности деревьев и реальным здоровым внешним видом пней, образовавшихся после сноса.

РИА «Омск-информ» следит за развитием событий.