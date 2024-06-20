Пни от недавно вырубленных деревьев проходят как вещдоки, их изучают следователи. Все работы по благоустройству зеленой зоны отложены.

Пни от недавно вырубленных деревьев проходят как вещдоки, их изучают следователи. Все работы по благоустройству зеленой зоны отложены.

Директор омского парка культуры имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков рассказал, что строительство новой зоны отдыха в парке, которое анонсировалось в конце мая, задерживается, и объяснил, почему это происходит.

Возведение зон отдыха, а также трех площадок для волейбола и стритбола, предполагалось на территории возле озера. Еще зимой там специально под эти цели спилили около 80 аварийных деревьев. Всего «зеленая комиссия» выдала разрешение на вырубку почти 200 мертвых насаждений.

Однако из-за недавнего громкого уголовного дела, по которому задержали депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя и бизнесмена Игоря Толчина, эту территорию пока нельзя расчищать под застройку. Задержанных, напомним, обвиняли в незаконном получении земельных участков в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где впоследствии был построен торговый комплекс.

Были подозрения, что на территории может появиться очередной ТЦ. Так или иначе, но пни от спиленных деревьев сейчас проходят в качестве вещественных доказательств, их изучают следователи.

– На этом месте хочу сделать бесплатную зону для загара и три волейбольные площадки, – рассказывает Руслан Щербаков. – Причем все это за счет меценатов, без привлечения бюджетных денег. Но, когда пошла волна из-за строительства торгового центра, люди почему-то решили, что я буду торговый центр на озере строить – было возбуждено уголовное дело. И на данный момент эти пни проходят в качестве вещественного доказательства. Хотя все экспертизы, микологическая, дендрологическая и другие, прошли. Я этих прокурорских проверок всех уровней, наверное, штук 20 уже прошел – и городских, и районных, и областных. Сотрудники Следственного комитета тоже раз 10–15 приезжали. Пока пни от этих деревьев я удалить не могу, соответственно, и площадку никакую сделать не можем.

Ну а поскольку пока невозможно спрогнозировать даже дату начала работ по устройству зоны отдыха, то и о сроке ее сдачи говорить не приходится. Поэтому посетителям парка, который, надо сказать, за последние 15 лет и так существенно преобразился, можно развлечь себя катанием на аттракционах, а еще непосредственным общением с животными и птицами, которых тут хватает. Их даже можно покормить – недавно здесь установили специальные автоматические аппараты, в которых можно купить корм.

– Там два вида автоматов. Первый – они у нас по лесу стоят – это корм для белок. Второй – на озере – для водоплавающих птиц, которые у нас представлены: утки, гагары, четыре лебедя. Стоит корм недорого, рублей 30. При этом он специализированный и способствует нормальному развитию птиц, потому что хлебом их кормить запрещено. Хоть и говорят, что сухарики полезны, но нет: из-за них у птиц нарушается работа желудочно-кишечного тракта. А для маленьких птичек это вообще смертельно, – отмечает Щербаков.

К озеру, в котором плавают птицы, пробурена специальная скважина, с ее помощью поддерживается уровень воды. Делается это для того, чтобы птицам было комфортно. Водится там и рыба – это можно определить по большому количеству чаек, а они к пустому водоему не прилетят.

Порой посетители приносят корм для местной живности с собой, но он не всегда подходящий.

– Люди, к примеру, приносят семечки соленые. Вот белка такую съест, а для нее соль – это яд. У нее из-за этого эндокринологический взрыв происходит, и она человека кусает. Представьте, если бы вас кто-то пытался мышьяком накормить. Вы же понимаете, что это отрава. А если семечка несоленая, полезная, то белочка ее спокойно возьмет, съест, никого не поцарапает, не укусит. В корме для белок, который тоже продается в парке, орехи двух видов – кедровый и фундук. Последний – это настоящее лакомство для белок, они прямо со слезами счастья на глазах его грызут! – уверяет директор парка.

Ну а когда закончится ситуация с изучением вещественных доказательств, в парке вернутся к благоустройству будущей зоны отдыха.

– Сначала уберем эти пни, затем высадим молодые деревья, кустарники красивые. Там будут благородные деревья: канадский клен, маньчжурский орех и другие. Будем делать и новые смотровые площадки. Одна деревянная уже есть, а в целом хочу обустроить пять, – поделился планами Щербаков. – И всех загорающих переведем через тропинку сюда, в зону для загара, поскольку в озере купаться нельзя. Да и потом: представьте, идут бабушка или дедушка с внуком, а тут тебе девушки в вызывающих купальниках или мужики в трусах. Не комильфо!

Директор парка понимает, что даже такие созидательные действия могут спровоцировать волну хейта, но этим нужно просто переболеть.

– Зато сделаем нормальные условия: будет бесплатная зона для загара, так что загорайте на здоровье! – заключил Руслан Щербаков.

В общем, территория станет еще современнее и симпатичнее: новые смотровые площадки, красивые молодые деревья и кустарники и прочие элементы, призванные сделать отдых как можно комфортнее.