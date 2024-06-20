Пни от недавно вырубленных деревьев проходят как вещдоки, их изучают следователи. Все работы по благоустройству зеленой зоны отложены.
Директор омского парка культуры имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков рассказал, что строительство новой зоны отдыха в парке, которое анонсировалось в конце мая, задерживается, и объяснил, почему это происходит.
Возведение зон отдыха, а также трех площадок для волейбола и стритбола, предполагалось на территории возле озера. Еще зимой там специально под эти цели спилили около 80 аварийных деревьев. Всего «зеленая комиссия» выдала разрешение на вырубку почти 200 мертвых насаждений.
Однако из-за недавнего громкого уголовного дела, по которому задержали депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова, вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя и бизнесмена Игоря Толчина, эту территорию пока нельзя расчищать под застройку. Задержанных, напомним, обвиняли в незаконном получении земельных участков в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где впоследствии был построен торговый комплекс.
Были подозрения, что на территории может появиться очередной ТЦ. Так или иначе, но пни от спиленных деревьев сейчас проходят в качестве вещественных доказательств, их изучают следователи.
– На этом месте хочу сделать бесплатную зону для загара и три волейбольные площадки, – рассказывает Руслан Щербаков. – Причем все это за счет меценатов, без привлечения бюджетных денег. Но, когда пошла волна из-за строительства торгового центра, люди почему-то решили, что я буду торговый центр на озере строить – было возбуждено уголовное дело. И на данный момент эти пни проходят в качестве вещественного доказательства. Хотя все экспертизы, микологическая, дендрологическая и другие, прошли. Я этих прокурорских проверок всех уровней, наверное, штук 20 уже прошел – и городских, и районных, и областных. Сотрудники Следственного комитета тоже раз 10–15 приезжали. Пока пни от этих деревьев я удалить не могу, соответственно, и площадку никакую сделать не можем.
Ну а поскольку пока невозможно спрогнозировать даже дату начала работ по устройству зоны отдыха, то и о сроке ее сдачи говорить не приходится. Поэтому посетителям парка, который, надо сказать, за последние 15 лет и так существенно преобразился, можно развлечь себя катанием на аттракционах, а еще непосредственным общением с животными и птицами, которых тут хватает. Их даже можно покормить – недавно здесь установили специальные автоматические аппараты, в которых можно купить корм.
– Там два вида автоматов. Первый – они у нас по лесу стоят – это корм для белок. Второй – на озере – для водоплавающих птиц, которые у нас представлены: утки, гагары, четыре лебедя. Стоит корм недорого, рублей 30. При этом он специализированный и способствует нормальному развитию птиц, потому что хлебом их кормить запрещено. Хоть и говорят, что сухарики полезны, но нет: из-за них у птиц нарушается работа желудочно-кишечного тракта. А для маленьких птичек это вообще смертельно, – отмечает Щербаков.
К озеру, в котором плавают птицы, пробурена специальная скважина, с ее помощью поддерживается уровень воды. Делается это для того, чтобы птицам было комфортно. Водится там и рыба – это можно определить по большому количеству чаек, а они к пустому водоему не прилетят.
Порой посетители приносят корм для местной живности с собой, но он не всегда подходящий.
– Люди, к примеру, приносят семечки соленые. Вот белка такую съест, а для нее соль – это яд. У нее из-за этого эндокринологический взрыв происходит, и она человека кусает. Представьте, если бы вас кто-то пытался мышьяком накормить. Вы же понимаете, что это отрава. А если семечка несоленая, полезная, то белочка ее спокойно возьмет, съест, никого не поцарапает, не укусит. В корме для белок, который тоже продается в парке, орехи двух видов – кедровый и фундук. Последний – это настоящее лакомство для белок, они прямо со слезами счастья на глазах его грызут! – уверяет директор парка.
Ну а когда закончится ситуация с изучением вещественных доказательств, в парке вернутся к благоустройству будущей зоны отдыха.
– Сначала уберем эти пни, затем высадим молодые деревья, кустарники красивые. Там будут благородные деревья: канадский клен, маньчжурский орех и другие. Будем делать и новые смотровые площадки. Одна деревянная уже есть, а в целом хочу обустроить пять, – поделился планами Щербаков. – И всех загорающих переведем через тропинку сюда, в зону для загара, поскольку в озере купаться нельзя. Да и потом: представьте, идут бабушка или дедушка с внуком, а тут тебе девушки в вызывающих купальниках или мужики в трусах. Не комильфо!
Директор парка понимает, что даже такие созидательные действия могут спровоцировать волну хейта, но этим нужно просто переболеть.
– Зато сделаем нормальные условия: будет бесплатная зона для загара, так что загорайте на здоровье! – заключил Руслан Щербаков.
В общем, территория станет еще современнее и симпатичнее: новые смотровые площадки, красивые молодые деревья и кустарники и прочие элементы, призванные сделать отдых как можно комфортнее.