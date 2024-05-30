Реализовать проект предполагается до конца текущего года.

Реализовать проект предполагается до конца текущего года.

В Советском парке Омска хотят открыть зоопарк на 120 редких видов животных. Об этом рассказал руководитель муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков, который также отвечает за Советский парк и Сад имени Кирова.

Реализовать проект предполагается до конца текущего года. Также Щербаков рассказал, что в парке могут перенести лыжероллерную трассу.

Кроме того, в этом году в парке начнется реконструкция сцены. Работы продлятся и в следующем году. Сейчас на территории объекта ремонтируют лестничный спуск.