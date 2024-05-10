Компания по прокату двухколесных средств придумала современные опции для борьбы с экстремалами, но этих мер недостаточно.

Компания по прокату двухколесных средств придумала современные опции для борьбы с экстремалами, но этих мер недостаточно.

С 3 апреля в Омске стартовал самокатный сезон, сразу же увеличив количество ДТП с участием этих средств передвижения. В частности, 1 мая 15-летняя девочка сбила 87-летнюю старушку, после аварии угодившую в больницу. И количество таких случаев неуклонно растет. Впрочем, у сервиса аренды самокатов Whoosh оказались другие данные. В компании заявили, что, несмотря на увеличение количества машин в этом сезоне с 1600 до 2200 число ДТП в Омске не выросло.

Кивают на федералов

С правилами размещения самокатов определенность на уровне региона появилась в прошлом году: депутаты Заксобрания приняли в двух чтениях изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Коррективы позволили штрафовать владельцев двухколесных средств за парковку в не предназначенном для этого месте. Сумма взыскания колеблется от 1 до 20 тыс. рублей. Вот, пожалуй, и все санкции.

А вот в других городах пошли дальше в вопросе безопасности. Так, в Москве в начале нынешнего сезона на электросамокатах появились номерные знаки. Это позволяет камерам видеонаблюдения зафиксировать нарушения со стороны пользователей электротранспорта. В Новосибирске кое-где оборудованы специальные дорожки для двухколесных средств. В Омске ведутся разговоры только о нанесении дорожной разметки со ссылкой, что правила передвижения самокатов – прерогатива федерального регулирования.

В Госдуме не торопятся

Озадачившись этим вопросом, обозреватель «Омск-информа» вместе с экспертами разбирался, как обезопасить город от сезонного нашествия «бешеных» самокатчиков.

По словам депутата Госдумы от Омской области Андрея Алехина, проблему давно следует решать. Подобный закон прорабатывается в кулуарах верхней палаты российского парламента.

– В Госдуме РФ обсуждается ужесточение законодательства в плане организации движения на самокатах. Потому что дальше терпеть уже нельзя, – подчеркнул Алехин.

Его коллега, депутат Игорь Антропенко также считает, что проблема нуждается в оперативном решении.

– Это двухколесное средство становится все более популярным. В отдельных городах работа по упорядочиванию правил передвижения ведется. Но, поскольку возникают ДТП, нужны дополнительные способы государственного регулирования. Я и сам пробовал прокатиться на самокате, но упал и немного повредил локоть, – пояснил парламентарий.

Судя по всему, законов, регулирующих правила передвижения на самокатах, в Госдуме в ближайшее время принимать не планируется.

Вдвоем не прокатит

Кикшеринговые компании не ждут административных решений, а пытаются справиться своими силами. Так, сервис аренды самокатов Whoosh регулярно проводит дорожные ликбезы, выпуская учебные материалы по правилам вождения самоката для школ и вузов. Обучающая инструкция есть и в приложении сервиса.

Для контроля за возрастом пользователей услуги кикшеринговая компания придумала авторизацию с помощью банковских ID. Это позволяет вычислять пользователей младше 18 лет.

Кроме того, с 12 апреля в Омске заработала технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка Whoosh.

– Выявление количества людей на электросамокате происходит непосредственно во время поездки. Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и так далее. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком – модель реагирует на количество человек, а не на вес, – пояснили в пресс-службе сервиса.

Пока система просто вычисляет, когда два человека едут на одном электросамокате. Такие поездки не блокируются. Следующим шагом компания планирует снижать скорость самоката в таких случях, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. Водителю сообщат через приложение, почему двухколесное средство едет медленнее. А за повторные нарушения пользователей начнут блокировать и штрафовать.

Штрафовать и создавать инфраструктуру

Депутат горсовета Андрей Никитин, в свое время входивший в рабочую группу по упорядочиванию размещения, в том числе и двухколесных средств, находит идею наложения штрафов удачной.

– Если честно, мне становится страшно, когда дети 10–12 лет несутся на самокатах прямо под колеса. У муниципалитета нет полномочий для наложения штрафов, городские власти пытались это делать, но проиграли эти суды, – вспоминает Никитин. – Тем не менее возможности есть: цифровые технологии позволяют поставить видеокамеры, чтобы контролировать геолокацию и вычислять нарушителей. Настоящим спасением станут штрафы за превышение скорости, как это делают в Германии. Надо изучать и перенимать позитивный европейский опыт, а не только осуждать пропаганду ЛГБТ.

Со своей стороны, юрист Мария Подвязникова отметила, что главная сложность кроется не в нарушении правил движения, а в отсутствии мест для массовых прогулок на самокатах. В Омске такая инфраструктура отсутствует.

– У меня в практике есть дела с ДТП велосипедистов и самокатчиков. Главная проблема кроется в отсутствии мест для перемещения этих средств. В регионах с наличием необходимых локаций и выделенных полос самокаты вполне безопасны для окружающих. Вопрос больше не в законодательных ограничениях, а в возможности упорядочивания этого средства передвижения в городских зонах, – отметила эксперт.

Тогда как представитель комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению Наталья Тузова выступила за формирование инфраструктуры для использования самокатов.

– Нужно держать баланс. С одной стороны, бизнесу, занимающемуся прокатом таких средств, следует наказывать «бешеных» самокатчиков, – сказала парламентарий. – С другой стороны, и власти могут оказывать помощь: создавать условия для привлечения кикшеринговых компаний. Нужны специальные дорожки, которых в Омске очень мало: набережная Тухачевского и сквер Дзержинского. А где ездить на самокатах? Только и остается, что по любым тротуарам. У нас даже отсутствуют парковки, и двухколесные средства валяются где ни попадя. Надеюсь, в этом году вопрос решится. Необходимо улучшать городскую инфраструктуру, потому что самокаты – очень удобный и современный транспорт.

Таким образом, можно прийти к выводу, что главная проблема – несформированная инфраструктура для поездки на самокатах. Строго говоря, в Омске есть всего пара-тройка территорий, где можно кататься без риска для здоровья. В большинстве же городских локаций такая прогулка чревата ДТП и небезопасна для пешеходов и водителей этих средств. Сколько ждать оборудования таких мест, неизвестно. Другая проблема – размещение самокатов. Насколько эффективно работает система штрафов за парковку в неположенном месте, неизвестно. Пока кикшеринговые компании пытаются справляться своими силами. Но нужны конкретные изменения в федеральном законодательстве, которые могут положить конец скоростному самокатному беспределу. И содействие всем этим действиям местных властей. Только тогда появятся ощутимые результаты этой работы и лихачей станет в разы меньше.