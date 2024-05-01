Омск-Информ
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·Происшествия

Пожилая женщина, которая шла по тротуару, после наезда электросамоката получила серьезные травмы. Пенсионерку пришлось госпитализировать.

Сегодня в пятом часу дня на улице 10 лет Октября в районе остановки 6-я Линия произошло серьезное ДТП с участием электросамоката.

Двухколесным транспортом управляла 15-летняя школьница, которая ехала по тротуару. Юная участница движения сбила 87-летнюю пенсионерку, которая не подозревала, что на тротуаре ее поджидает такая опасность.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пожилую женщину, получившую серьезные травмы, пришлось госпитализировать.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

·Происшествия

Пожилая женщина, которая шла по тротуару, после наезда электросамоката получила серьезные травмы. Пенсионерку пришлось госпитализировать.

Сегодня в пятом часу дня на улице 10 лет Октября в районе остановки 6-я Линия произошло серьезное ДТП с участием электросамоката.

Двухколесным транспортом управляла 15-летняя школьница, которая ехала по тротуару. Юная участница движения сбила 87-летнюю пенсионерку, которая не подозревала, что на тротуаре ее поджидает такая опасность.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пожилую женщину, получившую серьезные травмы, пришлось госпитализировать.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.