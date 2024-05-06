Омские болельщики пели военные песни и поддерживали свою сборную. А российские игроки не остались в долгу.

Омские болельщики пели военные песни и поддерживали свою сборную. А российские игроки не остались в долгу.

Матч сборных России и Белоруссии, который сегодня прошел на «G-Drive Арене», оправдал все ожидания болельщиков. Несмотря на опасения, на трибунах был аншлаг.

Красочная церемония открытия сменилась приветственными речами, а затем начался сам матч.

Омские болельщики в самом начале игры дружно исполнили «Катюшу», а затем еще не раз подпевали военные песни, которые звучали сегодня во время пауз наряду с хитами 90-х годов.

Немного подпортило настроение то, что сборную России не играл ни один представитель «Авангарда». В составе не оказалось Михаила Гуляева, которого так ждали болельщики. Зато были Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, которых болельщики встретили очень тепло, а за сборную Белоруссии играл действующий «ястреб» Игорь Мартынов.

Борьбы в этом матче не получилось. В первом периоде отличились игроки СКА Захар Бардаков и уже упомянутый Арсений Грицюк, фамилию которого фанаты здесь не скандировали больше года, но сегодня с удовольствием вспомнили те времена, когда Сеня играл за «Авангард».

Во втором периоде 81-й номер сборной России сделал дубль, и с трибун снова понеслось «АрсЕЕЕний ГрицЮЮк». А четвертую шайбу в белорусские ворота отправил нападающий ЦСКА Максим Соркин.

Интересно, что нашлись свои болельщики и у сборной Белоруссии. Несмотря на не слишком радостный счет, они активно поддерживали свою команду.

Интересно, что в третьем периоде счет не изменился, хотя опасных моментов и игры в неравных составах хватало. Сборная России победила со счетом 4:0 и подарила праздник омским болельщикам.