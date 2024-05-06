Бывший нападающий «Авангарда» рассыпался в комплиментах омским болельщикам. Арсений Грицюк доволен, что ему удалось отличиться на омском льду в матче за сборную.

Бывший нападающий «Авангарда» рассыпался в комплиментах омским болельщикам. Арсений Грицюк доволен, что ему удалось отличиться на омском льду в матче за сборную.

Лучший игрок товарищеского матча сборных России и Белоруссии Арсений Грицюк после игры высказал несколько теплых слов омским болельщикам. Напомним, что экс-нападающий «Авангарда» забросил две шайбы в ворота белоруссов.

- Приятно, конечно, на родном льду, в родном городе отличиться, тем более дважды. Большая благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали на протяжении всего матча. Они пришли на этот матч и сделали его также, как и мы. Здорово, конечно, возвращаться домой. Когда в автобусе на матч ехал, начал мандражировать, потому что знал, что придет много знакомых людей. Не хотелось сыграть не на своем уровне. Уже и валидол выпил до игры. Самая приятная атмосфера именно в Омске, - признался Грицюк.

Также хоккеист рассказал, что был на последнем матче «Авангарда» в прошедшем сезоне, и болельщики его узнавали, несмотря на маскировку. В Питере, по словам Грицюка, его так не узнают.