Михаил Гуляев получил травму в играх за молодежную сборную. По состоянию здоровья в игре в сборную не вызвали также Дамира Шарипзяянова и Семена Чистякова.

Михаил Гуляев получил травму в играх за молодежную сборную. По состоянию здоровья в игре в сборную не вызвали также Дамира Шарипзяянова и Семена Чистякова.

После матча сборной России против команды Белоруссии стало известно, почему в игре не принял участие защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Напомним, что Гуляев был в заявке российской сборной, и омские болельщики очень ждали его появления. Но в состав молодой защитник не попал.

А ранее стало известно, что за сборную не сыграют Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков, которые были в расширенном составе сборной.

- Гуляев участвовал в «Кубке Будущего» и, к сожалению, получил травму, - сообщил главный тренер сборной России Роман Ротенберг. - Так бы он играл, абсолютно точно был бы в составе. Но из-за травмы он не сыграл, также как Шарипзянов, и Чистяков. По состоянию здоровья они не смогли принять участия в этой игре. Календарь в КХЛ тяжелый, и очень много ребят получили травмы.

Напомним, что в матче, завершившемся победой сборной России со счетом 4:0, «Авангард» представлял лишь нападающий сборной Белоруссии Игорь Мартынов.