Хоккеист заявил, что намерен играть только в Национальной хоккейной лиге. АХЛ его не интересует.

19-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев поделился мыслями о своем заокеанском будущем. Он задрафтован «Колорадо Эвеланш» под 31-м номером в 2023 году. Хоккеист намерен делать карьеру за океаном только в НХЛ.

– Мой путь – приехать и играть в НХЛ. Я следую за мечтой, и другое место меня не интересует, – цитирует Гуляева портал Allhockey cо ссылкой на американскую прессу. – Я не имею ничего против АХЛ – это хорошая лига. Но если я поеду в Америку и буду играть, то только в НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» – профессиональный клуб НХЛ, трехкратный победитель Кубка Стэнли и Президентского кубка. Михаил Гуляев родился в Новосибирске, выпускник хоккейной академии «Авангард». Играл за «Омских Ястребов» (МХЛ), «Омские крылья» (ВХЛ) и «Авангард» (КХЛ).

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в сезоне 2023/24 зарплата игрока составляла около 7 млн рублей в год, в сезоне-2024/25 – 13 миллионов, в сезоне-2025/26 – 18 млн рублей в год.