В этом уверен главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг.

В этом уверен главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг.

Главный тренер сборной Россиипо хоккею Роман Ротенберг после победы над сборной Белоруссии в Омске заявил, что нужно непременно развивать хоккей в регионах.

- Команды из разных регионов должны играть между собой уже с детского уровня. Мы готовимся не только к тому, чтобы наша сборная играла против Канады, но чтобы наши дети, которые сейчас играют по регионам обыгрывали сборную Канады. Мы должны превзойти рекорды, установленные сборной СССР. Будем к этому стремиться. Мы должны играть именно в комбинационный хоккей. Мы должны работать. Как только СВО закончится, на следующий день мы вернемся на международную арену, - уверен Ротенберг.

Напомним, что сборная России в этом году пропустит уже третий Чемпионат мира, который без ее участия, конечно, ослаб.