Бывший нападающий «Авангарда» «кайфанул» играя за сборную России в Омске.

Бывший нападающий «Авангарда» «кайфанул» играя за сборную России в Омске.

Вместе с Арсением Грицюком за сборную России в матче против команды Белоруссии в Омске играл еще один экс-нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. После победной игры он признался, что испытал невероятные эмоции.

- Я просто катался, кайфовал от атмосферы, от болельщиков, от этой энергетики. Хотелось, конечно, забить или как-то отличиться, поэтому я где-то специально удалился, чтобы мою фамилию на арене произнесли, - полусерьезно сказал Толчинский. - Крутой матч был, крутые эмоции. Перед матчем был в предвкушении. Хотелось побыстрее сыграть. Все-таки три года в «Авангарде» отыграл. И чемпионство брали и другие приятные воспоминания.

После матча сделал небольшой круг, помахал. Была ответная реакция, тоже приятно.

Напомним, что сборная России победила в товарищеском матче сборную Белоруссии со счетом 4:0.