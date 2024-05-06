Омск-Информ
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·Спорт

На открытии матча сборных России и Белоруссии легендарный вратарь Владислав Третьяк сделал омскому губернатору ценный подарок.

В Омске проходит товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Перед его началом было сказано много теплых слов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что город еще никогда не принимал подобные матчи. Также глава региона спросил у болельщиков, соскучились ли они по хоккею.

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также обратился к омским болельщикам:

– Спасибо вам большое, что вы любите хоккей. Вы всегда поддерживаете команду «Авангард». От имени федерации хотел бы поздравить вас с праздником. Уверен, что сегодня мы увидим прекрасную игру.

Также Владислав Третьяк подарил Виталию Хоценко свитер сборной России с номером 55.

·Спорт

На открытии матча сборных России и Белоруссии легендарный вратарь Владислав Третьяк сделал омскому губернатору ценный подарок.

В Омске проходит товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Перед его началом было сказано много теплых слов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что город еще никогда не принимал подобные матчи. Также глава региона спросил у болельщиков, соскучились ли они по хоккею.

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также обратился к омским болельщикам:

– Спасибо вам большое, что вы любите хоккей. Вы всегда поддерживаете команду «Авангард». От имени федерации хотел бы поздравить вас с праздником. Уверен, что сегодня мы увидим прекрасную игру.

Также Владислав Третьяк подарил Виталию Хоценко свитер сборной России с номером 55.