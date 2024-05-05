Омск-Информ
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·Авто

Сотрудники МЧС укрепляют временную земляную дамбу.
В МЧС России рассказали о ситуации с подтоплением трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Из-за ветра волны нагоняются на насыпь вдоль трассы.
– Специалисты МЧС России укрепляют временную земляную преграду в сложных погодных условиях. Всего в Абатском районе работают 384 специалиста, 39 единиц техники и 11 плавсредств МЧС России, – отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня на участке дороги начали образовываться пробки. 
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·Авто

Сотрудники МЧС укрепляют временную земляную дамбу.
В МЧС России рассказали о ситуации с подтоплением трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Из-за ветра волны нагоняются на насыпь вдоль трассы.
– Специалисты МЧС России укрепляют временную земляную преграду в сложных погодных условиях. Всего в Абатском районе работают 384 специалиста, 39 единиц техники и 11 плавсредств МЧС России, – отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня на участке дороги начали образовываться пробки. 
1632