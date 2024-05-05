Омск-Информ
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·Авто

Сотрудники ГИБДД регулируют движение потоков транспорта.
В Абатском районе на трассе Тюмень – Омск начали укреплять дамбу. Работы проводятся с 360-го по 364-й км. Из-за этого на участке дороги затруднено движение.
– Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоками транспорта в реверсивном режиме, стараясь избежать пробок с одного или другого направления. Госавтоинспекция рекомендует отложить поездки через Абатский район федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации, – отметили в ГИБДД по Тюменской области.
Напомним, что сегодня в Тюменской области на трассе Тюмень – Омск снова временно будет запрещено движение грузового транспорта.
·Авто

Сотрудники ГИБДД регулируют движение потоков транспорта.
В Абатском районе на трассе Тюмень – Омск начали укреплять дамбу. Работы проводятся с 360-го по 364-й км. Из-за этого на участке дороги затруднено движение.
– Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоками транспорта в реверсивном режиме, стараясь избежать пробок с одного или другого направления. Госавтоинспекция рекомендует отложить поездки через Абатский район федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации, – отметили в ГИБДД по Тюменской области.
Напомним, что сегодня в Тюменской области на трассе Тюмень – Омск снова временно будет запрещено движение грузового транспорта.