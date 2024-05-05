Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Трассу для грузового транспорта сегодня будут перекрывать 4 раза.
Сегодня в Тюменской области на трассе Тюмень – Омск снова запретят движение грузового транспорта. Ограничения будут проходить на 426-м, 491-м, 579-м км. Проехать эти участки смогут только автомобили, задействованные в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;  
  • с 12:00 до 13:00;  
  • с 15:00 до 16:00;  
  • с 18:00 до 19:00.
·Авто

Трассу для грузового транспорта сегодня будут перекрывать 4 раза.
Сегодня в Тюменской области на трассе Тюмень – Омск снова запретят движение грузового транспорта. Ограничения будут проходить на 426-м, 491-м, 579-м км. Проехать эти участки смогут только автомобили, задействованные в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00;  
  • с 12:00 до 13:00;  
  • с 15:00 до 16:00;  
  • с 18:00 до 19:00.