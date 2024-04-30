Омск-Информ
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·Авто

Заторы на дороге образовались из-за паводка и транспортных ограничений.
На трассе Тюмень – Омск в Абатском районе исчезла многокилометровая пробка. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре». Ранее заторы на дороге образовались из-за паводка и транспортных ограничений.
До снижения уровня воды в реке Ишим на трассе ввели реверсивное движение.
Напомним, что сегодня с 09:00 до 10:00 часов, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 движение по трассе Тюмень – Омск будет ограничено для большегрузов. Речь идет о 426, 484 и 576 км.
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·Авто

Заторы на дороге образовались из-за паводка и транспортных ограничений.
На трассе Тюмень – Омск в Абатском районе исчезла многокилометровая пробка. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре». Ранее заторы на дороге образовались из-за паводка и транспортных ограничений.
До снижения уровня воды в реке Ишим на трассе ввели реверсивное движение.
Напомним, что сегодня с 09:00 до 10:00 часов, с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 движение по трассе Тюмень – Омск будет ограничено для большегрузов. Речь идет о 426, 484 и 576 км.
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