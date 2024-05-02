Омск-Информ
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·Авто

Водителям большегрузов предлагают несколько вариантов объезда.
В Омске ввели временное ограничение на проезд грузовиков по транспортной развязке «Станция Входная». Движение будет запрещено с 13 мая текущего года по 13 мая следующего года. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Причиной ограничений является аварийное состояние транспортной развязки и четырех путепроводов.
Водителям большегрузов предлагают несколько вариантов объезда: 
  • улица Кондратюка – Волгоградская – 2-й Солнечная – 1Р402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) – Окружная дорога (участок Федоровка – Александровка);  
  • 22 Декабря – Торговая – Южная – Мельничная – Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).
·Авто

Водителям большегрузов предлагают несколько вариантов объезда.
В Омске ввели временное ограничение на проезд грузовиков по транспортной развязке «Станция Входная». Движение будет запрещено с 13 мая текущего года по 13 мая следующего года. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Причиной ограничений является аварийное состояние транспортной развязки и четырех путепроводов.
Водителям большегрузов предлагают несколько вариантов объезда: 
  • улица Кондратюка – Волгоградская – 2-й Солнечная – 1Р402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) – Окружная дорога (участок Федоровка – Александровка);  
  • 22 Декабря – Торговая – Южная – Мельничная – Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).