С января по апрель наибольшая смертность зарегистрирована в Тарском районе.

С января по апрель наибольшая смертность зарегистрирована в Тарском районе.

В Управлении ЗАГС по Омской области рассказали, в каких районах в этом году было зарегистрировано наибольшее количество смертей. Так, 230 случаев было зафиксировано в Тарском районе, 194 – в Исилькульском районе, 187 – в Калачинском районе.

При этом Исилькульский и Тарский районы вошли в список районов с самой высокой рождаемостью. В этом году там на свет появились 115 детей и 94 ребенка соответственно.