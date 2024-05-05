Омск-Информ
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·Общество

С января по апрель наибольшая смертность зарегистрирована в Тарском районе.
В Управлении ЗАГС по Омской области рассказали, в каких районах в этом году было зарегистрировано наибольшее количество смертей. Так, 230 случаев было зафиксировано в Тарском районе, 194 – в Исилькульском районе, 187 – в Калачинском районе.
При этом Исилькульский и Тарский районы вошли в список районов с самой высокой рождаемостью. В этом году там на свет появились 115 детей и 94 ребенка соответственно.
Напомним, что в регионе смертность превысила рождаемость почти в два раза, а количество браков и разводов почти сравнялось.
·Общество

С января по апрель наибольшая смертность зарегистрирована в Тарском районе.
В Управлении ЗАГС по Омской области рассказали, в каких районах в этом году было зарегистрировано наибольшее количество смертей. Так, 230 случаев было зафиксировано в Тарском районе, 194 – в Исилькульском районе, 187 – в Калачинском районе.
При этом Исилькульский и Тарский районы вошли в список районов с самой высокой рождаемостью. В этом году там на свет появились 115 детей и 94 ребенка соответственно.
Напомним, что в регионе смертность превысила рождаемость почти в два раза, а количество браков и разводов почти сравнялось.