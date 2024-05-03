С начала этого года в регионе умерли 8428 человек, при этом детей родилось всего 4673. При этом количество браков и разводов почти сравнялись.

С начала этого года в регионе умерли 8428 человек, при этом детей родилось всего 4673. При этом количество браков и разводов почти сравнялись.

Управление ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области обнародовало данные о количестве рождений, смертей, заключении и расторжении браков в январе – апреле 2024 года. Демографическая ситуация настораживает: смертность почти в два больше рождаемости, а количество браков и разводов почти сравнялось.

По сведениям управления, за четыре месяца этого года родились 4673 ребенка. Пик рождаемости пришелся на февраль – 1209 детей. За это же время в регионе скончались 8428 человек. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в январе – 2319 умерших.

Что касается браков, то в январе – апреле их было заключено 2976. На развод подали 2719 пар. Больше всего свадеб сыграли в марте (788), этот же месяц лидирует и по разводам (731).