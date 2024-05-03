По факту произошедшего сейчас проводится проверка. В выходные министр поедет по больницам – хочет лично узнать, как организованы дежурства.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка. В выходные министр поедет по больницам – хочет лично узнать, как организованы дежурства.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич прокомментировал инцидент в БСМП № 1, где врач-хирург был замечен в странном состоянии. Мужчина в белом халате рассыпал по полу документы и сидел над ними, раскачиваясь.

– Ситуация в БСМП № 1 находится под моим пристальным вниманием. Сейчас мы проводим проверку. Будут сделаны соответствующие оргвыводы. Сегодня на планерке еще раз обозначил главным врачам стационаров и поликлиник важность и ценность контроля за происходящим в учреждениях, а также недопустимость формалистского подхода к организации работы, – написал Наркевич в своем телеграм-канале.

Он указал руководителям медучреждений на необходимость лично контроля ситуации с дежурствами в выходные и праздничные дни. Министр планирует сам проверить, как организовано дежурство в том или ином учреждении. В больницах о его визите знать не будут.