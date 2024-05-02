Врач сидел на полу и раскачивался над документами, которые были разбросаны вокруг. Омичей это насторожило.

Врач сидел на полу и раскачивался над документами, которые были разбросаны вокруг. Омичей это насторожило.

В социальных сетях сообщили о враче БСМП № 1, который находится в странном состоянии. Свое сообщение автор поста подтвердил видеозаписью. На кадрах видно, как мужчина в белом халате рассыпал по полу документы и сидел над ними раскачиваясь.

– Предположительно, врач-хирург в БСМП № 1 Омска был замечен в странном состоянии, – написал автор поста.

Под сообщением жители города предположили, что врач либо пьян, либо находится под наркотическими веществами, либо просто устал после работы.

Информацией тут же заинтересовались в региональном Минздраве. Там сообщили, что по факту произошедшего сейчас проводится проверка. Кроме того, свою проверку организовала и областная прокуратура.