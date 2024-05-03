Омск-Информ
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·Общество

Из-за плохой погоды, которую пообещали омичам, аттракционы в парках начнут свою работу на час позже.  

Сегодня, 3 мая, все аттракционы в омских парках начнут работать с 12:00 часов. Связано это с погодными условиями, сообщили в городских парках. Кроме того, до 15 мая для омичей не будет действовать акция «Скидочный четверг». За доставленные неудобства перед жителями города извинились.

Сейчас в Омске температура воздуха составляет +2 градуса. В ближайшие дни синоптики пообещали дождь, снег и сильный ветер.

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·Общество

Из-за плохой погоды, которую пообещали омичам, аттракционы в парках начнут свою работу на час позже.  

Сегодня, 3 мая, все аттракционы в омских парках начнут работать с 12:00 часов. Связано это с погодными условиями, сообщили в городских парках. Кроме того, до 15 мая для омичей не будет действовать акция «Скидочный четверг». За доставленные неудобства перед жителями города извинились.

Сейчас в Омске температура воздуха составляет +2 градуса. В ближайшие дни синоптики пообещали дождь, снег и сильный ветер.

1347