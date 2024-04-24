В двух омских парках омичей будут катать на аттракционах всего за 99 рублей. Однако такая акция действует не каждый день.

В двух омских парках омичей будут катать на аттракционах всего за 99 рублей. Однако такая акция действует не каждый день.

В омских парках рассказали о долгожданной акции, которая называется «Скидочный четверг». Это значит, что каждый четверг в парках стоимость посещения аттракционов будет составлять 99 рублей. Однако акция действует только по карте «Городские парки» и на двух общественных территориях – в парке имени 30-летия ВЛКСМ и «Советском».

– Самая долгожданная акция «Скидочный четверг» начинается. Что же это значит? Что каждый четверг все аттракционы за 99 рублей по карте «Городские парки». Торопитесь! Четвергов в этом году не так уж и много, – отметили в пресс-службе «Городских парков».

Акция будет действовать весь день – с 11:00 до 21:00 часов.