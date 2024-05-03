Тепло будет только в августе. Первые два месяца лета прогнозируют холодными и дождливыми.

Тепло будет только в августе. Первые два месяца лета прогнозируют холодными и дождливыми.

Стало известно, какая погода ожидает омичей летом. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Так, июнь в Омской области будет дождливым, а температура воздуха составит около нормы. В июле, по данным синоптиков, будет не только дождливо, но и холодно. Температура станет ниже многолетней нормы. Тепло придет только в августе. Температура воздуха ожидается в районе нормы. Осадков не прогнозируют.

Отметим, что в ближайшие дни в регионе ждут снег, дождь, а также ветер порывами 23 м/с.