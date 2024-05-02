Омск-Информ
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·Общество

До конца недели в регионе будет бушевать непогода. По области ожидается снег.
В ближайшие дни омичей ожидает непогода. 3 мая днем воздух прогреется до +8…+13 °, ночью станет холоднее до –1…–6 °. Порывы ветра достигнут 12 м/с, ночью прогнозируется туман.
4 мая днем столбик термометра будет держаться на отметке +14…+19 °, местами до +9 °, ночью 0…+5 °. Местами по региону пройдут дожди и грозы, порывы ветра достигнут 20 м/с.
5 мая днем прогнозируется +4…+9 °, местами до +14°, ночью похолодает до +1…+6 °. Кое-где пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра достигнут 23 м/с.
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·Общество

До конца недели в регионе будет бушевать непогода. По области ожидается снег.
В ближайшие дни омичей ожидает непогода. 3 мая днем воздух прогреется до +8…+13 °, ночью станет холоднее до –1…–6 °. Порывы ветра достигнут 12 м/с, ночью прогнозируется туман.
4 мая днем столбик термометра будет держаться на отметке +14…+19 °, местами до +9 °, ночью 0…+5 °. Местами по региону пройдут дожди и грозы, порывы ветра достигнут 20 м/с.
5 мая днем прогнозируется +4…+9 °, местами до +14°, ночью похолодает до +1…+6 °. Кое-где пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра достигнут 23 м/с.
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