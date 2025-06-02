Как обезопасить детей от летних травм, рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед регионального Минздрава Михаил Коробейников.

О том, какие детские летние травмы можно предупредить и предотвратить рассказал специалистам Областного центра общественного здоровья заведующий травматолого-ортопедическим отделением Областной детской клинической больницы, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Омской области Михаил Коробейников.

Падения из окон, ожоги, переломы

– Михаил Михайлович, началось лето, самое желанное и активное для наших детей время года. Какие травмы и повреждения наиболее характерны для этого периода?

– Летом дети, как правило, предоставлены сами себе, у них появляется много свободного времени, которое они проводят на улице, а родители за ними особо не следят. Для малышей до 3 лет характерны выпадения из окон, когда они опираются на москитную сетку, не выдерживающую их веса. Падений с высоты в Омске и области (в том числе и с деревьев) происходит до 15 случаев в год. Такие падения бесследно для детей и их здоровья не проходят.

В большинстве своём лето приносит нашим детям лёгкие травмы: порезы, ушибы, растяжения связок. Для самых маленьких очень опасны ожоги: горячие каши, вода для купания (температуру которой родители не проверили), кипяток, долгое пребывание на солнце. Рубцы от ожогов – это неживая ткань, они остаются на всю жизнь. Я всегда говорю родителям: «Когда у вас родился ребёнок, сядьте и внимательно осмотрите свою квартиру, определите, от чего можно получить травму».

Убрать подальше нужно колющие, режущие, мелкие предметы: пуговицы, ломкие пластиковые игрушки, магнитные шарики, которые маленький ребёнок может проглотить, засунуть в ухо или в нос. Особенно опасно, когда этот мелкий предмет попадает в дыхательные пути малыша, что может закончиться для него летальным исходом.

Вторая тяжёлая травма – химические ожоги, когда малыши по недосмотру и халатности взрослых выпивают уксус, в красивых бутылочках пробуют на вкус различные чистящие и моющие средства, содержащие щёлочь, в результате чего получают ожог пищевода с последующим его рубцеванием и сужением, а это тоже проблема на всю жизнь, дети становятся глубокими инвалидами.

Для дошкольного и школьного возраста характерны переломы, в частности полученные при езде на велосипеде, самокате и сбитии их автотранспортом. Как правило, это происходит в сельской местности, где и велосипедисты, и автомобилисты ездят по одной дороге. В нашем отделении за лето встречается 4–5 случаев переломов бёдер у детей, полученных при подобных обстоятельствах. Когда подростков сбивают на самокатах, чаще происходит перелом позвоночника и ушибы грудной клетки.

Так ли безопасны батуты?

– Часто в парках, на детских площадках, в торговых центрах можно наблюдать картину: родители отправляют детей прыгать на батутах, а сами занимаются своими делами. Опасен ли батут?

– Как ни странно, но 8–10 человек за лето лежат в нашем отделении именно с батутными травмами. Это дети 7–8 лет, у них ещё не сформировались костная ткань и скелет, не окрепли связки и мышцы. Они попрыгали на батуте, потом что-то заболело, стало плохо дышать – оказалось, компрессионный перелом позвоночника! Переломы в таком возрасте чаще происходят не от падения (удара), а от резкого сокращения мышц. Ребёнок падает навзничь – с ним ничего не происходит, а затем он резко сгибает спину и своими собственными мышцами «себя ломает». Если ребёнок физически не подготовлен, не готов выносить такие физические нагрузки, то не следует его отправлять на батут!

Из-за невнимания родителей

- Какие опасности подстерегают детей за городом?

– Нередко бывает, что, выезжая на природу, взрослые занимаются приготовлением шашлыков и ослабляют контроль за детьми. Те же, в свою очередь, самостоятельно исследуют водоём, выбирают небезопасные, порой запретные места для купания, вследствие чего случаются трагедии на воде. В год в среднем в нашем регионе происходит 5–6 утоплений детей, иногда больше.

Лето – это, как правило, соприкосновение подростков с лопатами, топорами, пилами, секаторами, мотокультиваторами. При вспашке огородов, особенно на селе, дети почему-то оказываются рядом. Некоторые из них, опять же из-за попустительства взрослых, попадают под воздействие механизмов, колющих и режущих садовых инструментов, из-за чего получают серьёзные травмы конечностей. Такие пациенты нуждаются в сложных операциях, порой с пересадкой мышц и кожи.

– Давайте подытожим. Каковы причины детского травматизма и как избежать травм нашим детям?

– Травмы, как правило, происходят при наличии большого свободного времени у ребёнка и отсутствии за ним должного контроля со стороны взрослых. В выходные дни и летние каникулы родители должны обсудить со своими детьми, чем те будут заниматься в течение дня, распределить каждый час этого дня, каждую минуту, составить план и стараться контролировать, выполняется данный план или нет.

Нужно избегать таких ситуаций, когда дети предоставлены сами себе и под влиянием сверстников или старших товарищей отправляются на заброшенные стройки или котлован. При получении травм детьми где-то на уроке физкультуры или дома лучше всего проговорить с ними создавшуюся ситуацию: почему так произошло, как можно было избежать повреждения, вести разъяснительную работу. Это уже своего рода профилактика травматизма.

Не следует забывать также, что дети копируют поведение своих родителей. Если в семье здоровая моральная атмосфера, то и ребёнок будет расти воспитанным и понимать, что можно, а чего нельзя делать.