Омск-Информ
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·Общество

Обычная заправка автомобиля топливом сочетается на АЗС «Топлайн» с морем с настоящего летнего удовольствия.

Остановившись даже на минуту на любой из АЗС сети «Топлайн» омичи могут получить максимум вкуса. Фирменные бистро предлагаю клиентам качественные прохладительные напитки.

 Лимонады, которые освежают с первой секунды:

  • Клубника с джус-боллами – взрыв вкуса;
  • киви-груша – сочная свежесть, от которой не оторваться;

 Смузи – густые, фруктовые, насыщенные:

  • Клубнично-банановый;
  • черничный;
  • со шпинатом – для тех, кто выбирает и вкус, и пользу;

 Молочные коктейли – сладкий перерыв для взрослых и детей:

  • Соленая карамель – сливочный хит лета;
  • шоколад, ваниль, клубника, груша, ягоды – выбирайте вкус под настроение.

Стоит отметить, что все летние напитки участвуют в акции «Скидка на топливо при покупке кофе.

  • при любой заправке фирменным топливом Reactive при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 4 рубля с литра;
  • при любой заправке любым другим видом топлива при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 3 рубля с литра.
  • при любой заправке СУГ при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 5 рублей с литра.

Заправляя свой автомобиль качественным топливом, клиенты АЗС «Топлайн» могут заодно распробовать и прочувствовать вкус настоящего лета!

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама

·Общество

Обычная заправка автомобиля топливом сочетается на АЗС «Топлайн» с морем с настоящего летнего удовольствия.

Остановившись даже на минуту на любой из АЗС сети «Топлайн» омичи могут получить максимум вкуса. Фирменные бистро предлагаю клиентам качественные прохладительные напитки.

 Лимонады, которые освежают с первой секунды:

  • Клубника с джус-боллами – взрыв вкуса;
  • киви-груша – сочная свежесть, от которой не оторваться;

 Смузи – густые, фруктовые, насыщенные:

  • Клубнично-банановый;
  • черничный;
  • со шпинатом – для тех, кто выбирает и вкус, и пользу;

 Молочные коктейли – сладкий перерыв для взрослых и детей:

  • Соленая карамель – сливочный хит лета;
  • шоколад, ваниль, клубника, груша, ягоды – выбирайте вкус под настроение.

Стоит отметить, что все летние напитки участвуют в акции «Скидка на топливо при покупке кофе.

  • при любой заправке фирменным топливом Reactive при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 4 рубля с литра;
  • при любой заправке любым другим видом топлива при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 3 рубля с литра.
  • при любой заправке СУГ при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 5 рублей с литра.

Заправляя свой автомобиль качественным топливом, клиенты АЗС «Топлайн» могут заодно распробовать и прочувствовать вкус настоящего лета!

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама