Обычная заправка автомобиля топливом сочетается на АЗС «Топлайн» с морем с настоящего летнего удовольствия.
Остановившись даже на минуту на любой из АЗС сети «Топлайн» омичи могут получить максимум вкуса. Фирменные бистро предлагаю клиентам качественные прохладительные напитки.
Лимонады, которые освежают с первой секунды:
- Клубника с джус-боллами – взрыв вкуса;
- киви-груша – сочная свежесть, от которой не оторваться;
Смузи – густые, фруктовые, насыщенные:
- Клубнично-банановый;
- черничный;
- со шпинатом – для тех, кто выбирает и вкус, и пользу;
Молочные коктейли – сладкий перерыв для взрослых и детей:
- Соленая карамель – сливочный хит лета;
- шоколад, ваниль, клубника, груша, ягоды – выбирайте вкус под настроение.
Стоит отметить, что все летние напитки участвуют в акции «Скидка на топливо при покупке кофе.
- при любой заправке фирменным топливом Reactive при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 4 рубля с литра;
- при любой заправке любым другим видом топлива при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 3 рубля с литра.
- при любой заправке СУГ при использовании Clever Card и покупке любого кофе и напитка из списка получить скидку 5 рублей с литра.
Заправляя свой автомобиль качественным топливом, клиенты АЗС «Топлайн» могут заодно распробовать и прочувствовать вкус настоящего лета!
ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама