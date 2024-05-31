Омск-Информ
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·Общество

Омичи смогут посмотреть все летние городские события – от праздников до спортивных занятий.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также департамент культуры разработали для омичей интерактивную карту летних событий. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, сейчас сервис проходит последние тестовые испытания. Заработает в полную силу он уже завтра, 1 июня.

– На карте собраны все мероприятия, от занятий в клубах по месту жительства и дворовых оздоровительных площадках до больших городских праздников и спортивных событий. Обновление информации будет производиться в еженедельном режиме, – отметил Шелест.

Чтобы воспользоваться картой, жителям города нужно перейти по ссылке. Владельцам айфонов необходимо скопировать ссылку и вставить в строку браузера.

·Общество

Омичи смогут посмотреть все летние городские события – от праздников до спортивных занятий.

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также департамент культуры разработали для омичей интерактивную карту летних событий. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, сейчас сервис проходит последние тестовые испытания. Заработает в полную силу он уже завтра, 1 июня.

– На карте собраны все мероприятия, от занятий в клубах по месту жительства и дворовых оздоровительных площадках до больших городских праздников и спортивных событий. Обновление информации будет производиться в еженедельном режиме, – отметил Шелест.

Чтобы воспользоваться картой, жителям города нужно перейти по ссылке. Владельцам айфонов необходимо скопировать ссылку и вставить в строку браузера.