Уровень реки Ишим в районе села Абатского преодолел отметку в 12 метров. В начале мая ожидается новый подъем воды.

Уровень реки Ишим в районе села Абатского преодолел отметку в 12 метров. В начале мая ожидается новый подъем воды.

Трассу Тюмень – Омск, которую вполне может затопить, начали укреплять дополнительной насыпью. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что несколько дней назад сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги, просочилась вода. Но ситуация за последние дни только ухудшилась.

– Река Ишим возле села Абатского преодолела отметку в 12 метров. Вся эта огромная масса воды давит на федеральную дорогу. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь. Ее формируют экскаваторы. Погрузчики выравнивают и уплотняют грунт. Сверху спасатели закрывают насыпь пленкой и фиксируют все мешками. Технология уже показала свою эффективность. Работа идет сразу на трех участках дороги. Всего предстоит пройти около 3 км. В понедельник должны закончить, – сообщил Александр Моор.

Также тюменский губернатор рассказал о прогнозе Росгидротема, согласно которому уровень реки Ишим в Абатском районе будет снижаться только до первых чисел мая. А потом снова ожидается подъем воды. Период высокой воды в Абатском районе продлится примерно до середины мая.

На трассе сейчас ограничена максимальная нагрузка на ось – 6 тонн. Из-за реверсивного движения собираются огромные пробки из фур. Водителей призвали перенести поездки на более поздний срок, но в случае с дальнобойщиками это вряд ли возможно, потому что доставка грузов у них идет по графику.