Вода просочилась сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги. Специалисты приняли решение укрепить место протечки.

Вода просочилась сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги. Специалисты приняли решение укрепить место протечки.

В селе Абатское Тюменской области высокая вода в реке Ишим начала топить федеральную трассу Тюмень-Омск. Об обнаружении протечки сообщил губернатор соседнего региона Александр Моор.

– Патруль сегодня обнаружил протечку на федеральной трассе Тюмень-Омск рядом с селом Абатское. Сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги, просочилась вода. Вместе с дорожниками приняли решение укрепить место протечки, – заявил Моор.

Работы продлятся всю ночь. На проблемном участке федеральной трассы организовано реверсивное движение транзитного транспорта. Кроме того, тюменские власти намерены усилить патрулирование для оперативного выявления новых протечек.

Утром 26 апреля в районе села Абатское река Ишим превысила исторический максимум. Ее уровень составил 1178 см. По прогнозу Росгидромета, река может подняться еще на 40 см. Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Согласно предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше.

На севере Омской области, где также протекает река Ишим, вовсю готовятся к паводку. 26 апреля в Усть-Ишимском районе побывал губернатор Виталий Хоценко. Он проверил пункты временного размещения, которые были заблаговременно открыты в объектах соцсферы. Пункты готовы принять до 400 человек, там обустроены спальные места, есть запасы продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Кроме того, в Усть-Ишиме укрепляем дамбу, которая будет сдерживать воду в реке Ишим. На строительстве насыпи работают местные жители, работники коммунальных предприятий из Омска, волонтеры и бойцы студенческих отрядов.