Омск-Информ
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·Общество

Два пункта смогут принять около 400 человек.
Губернатор Виталий Хоценко отправился на север области из-за угрозы паводка. В Усть-Ишиме он проверил готовность пунктов временного размещения, которые были заблаговременно открыты в объектах соцсферы.
– Проверили пункты временного размещения, которые мы организовали на случай возникновения необходимости эвакуации людей. Оба ПВР, которые развернуты в населенном пункте, смогут принять порядка 400 человек. Обустроены спальные места, есть запасы продовольствия и других необходимых вещей. Один из ПВР размещается в здании Усть-Ишимского интерната, – рассказал Хоценко. 
Директор интерната Светлана Козлова воспользвалась возможностью и попросила у главы региона провести ремонт учреждения. Хоценко поставил задачу главе района Алескандру Седельникову подготовить смету, чтобы приступить к работам уже в этом году.
·Общество

Два пункта смогут принять около 400 человек.
Губернатор Виталий Хоценко отправился на север области из-за угрозы паводка. В Усть-Ишиме он проверил готовность пунктов временного размещения, которые были заблаговременно открыты в объектах соцсферы.
– Проверили пункты временного размещения, которые мы организовали на случай возникновения необходимости эвакуации людей. Оба ПВР, которые развернуты в населенном пункте, смогут принять порядка 400 человек. Обустроены спальные места, есть запасы продовольствия и других необходимых вещей. Один из ПВР размещается в здании Усть-Ишимского интерната, – рассказал Хоценко. 
Директор интерната Светлана Козлова воспользвалась возможностью и попросила у главы региона провести ремонт учреждения. Хоценко поставил задачу главе района Алескандру Седельникову подготовить смету, чтобы приступить к работам уже в этом году.