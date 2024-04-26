Омск-Информ
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·Общество

Он хочет лично оценить обстановку, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять для избежания затопления.
Губернатор Виталий Хоценко отправился на север области в районы, которым угрожает паводок. Он хочет лично оценить обстановку, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять для избежания затопления.
– В некоторых районах остается риск паводка, поэтому с командой правительства и МЧС выедем на место и посмотрим текущую ситуацию. Буду держать вас в курсе, – заявил Хоценко.
Напомним, по прогнозам паводковая вода достигнет села Орехово в Усть-Ишимском районе в середине мая. Накануне паводок начался в селе Васисс Тарского района.Также регион ожидает третья волна паводка, но она не принесет много проблем.
1444
·Общество

Он хочет лично оценить обстановку, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять для избежания затопления.
Губернатор Виталий Хоценко отправился на север области в районы, которым угрожает паводок. Он хочет лично оценить обстановку, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять для избежания затопления.
– В некоторых районах остается риск паводка, поэтому с командой правительства и МЧС выедем на место и посмотрим текущую ситуацию. Буду держать вас в курсе, – заявил Хоценко.
Напомним, по прогнозам паводковая вода достигнет села Орехово в Усть-Ишимском районе в середине мая. Накануне паводок начался в селе Васисс Тарского района.Также регион ожидает третья волна паводка, но она не принесет много проблем.
1444