Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Это нужно для борьбы с незаконной трудовой деятельностью.

Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму. Это нужно для борьбы с незаконной трудовой деятельностью.

В России хотят уменьшить срок пребывания иностранных граждан. Его планируется сократить до 90 суток в течение года. Законопроект уже поступил в Госдуму.

– Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», до 90 суток в течение года, – указывается в законопроекте.

Чтобы сохранить право на въезд в РФ, иностранцы будут обязаны уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику России, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно об аресте заместителя начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области. Высокопоставленный сотрудник полиции за взятки выдавал мигрантам разрешения на временное проживание в Российской Федерации.